مدير تعليم الجيزة يتفقد مركز تدريب المعلمين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

تفقد اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مركز التدريب للمعلمين بإدارة شمال والذى حضره المعلمين الجدد المستهدفين فى مسابقة 30 ألف معلم لحضور التدريب الذهنى والبدني الذى خصصته الوزارة لهم لتأهيلهم بدنيا ذهنيا.

ونقل تحيات رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمتدربين

وتحاور مع المتدربين لتوضيح الهدف العام للتدريب هو اكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطني والكفاءة البدنية والتواصل الفعال

وشمل اليوم الأول للتدريب تنمية مهارات قيم الولاء والانتماء الوطني و المشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، واليوم الثاني التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية، واليوم الثالث مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم و اجتياز المقابلة الشخصية واليوم الرياضي بملاعب المدارس المناسبة أو ملاعب مراكز الشباب.