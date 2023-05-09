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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس بعثة ألعاب القوى البارالمبية يحفز أعضاء المنتخب في بطولة الجائزة الكبرى بإيطاليا

منتخب مصر
منتخب مصر
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عقد الدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس بعثة مصر لألعاب القوى البارالمبية المشاركة فى بطولة إيطاليا الدولية اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين بفندق الإقامة لحثهم على أهمية البطولة وتحقيق انجاز ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

ويشارك فى البطولة التي تستضيفها إيطاليا حاليا 89 دولة.

وغادرت أمس بعثة منتخب العاب القوى البارالمبية إلى إيطاليا للمشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمدينة جيسولو الإيطالية فى الفترة من 8 إلى 15 مايو الجارى .
وتضم بعثة العاب القوى البارالمبية كلا من شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة ، ومعه كل من أسامة فؤاد مدرب الجرى ، ياسر فتحى مدرب عام رمى ، أحمد خيرى مدرب رمى ، محمود رمضان العطار إدارى .

وقائمة اللاعبون تضم ابراهيم بدر ، عبد العزيز هاشم ، احمد شعيب ، كريم عبد التواب ، محمد كمال ، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى ، جمعه محمد عبد الحميد عليمى.

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