الكرملين يشكر قادة الدول المشاركين في احتفالات يوم النصر

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، عن امتنان روسيا لقادة الدول الذين حضروا وشاركوا في احتفالات يوم النصر في موسكو.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - "إن العديد من دول رابطة كومنولث الدول المستقلة تحتفل بيوم النصر، وإن روسيا ممتنة لقادة الدول الذين قدموا إلى موسكو هذا العام للمشاركة في الاحتفالات".

وأضاف المتحدث الروسي "يظل يوم 9 مايو أحد أهم الأعياد لشعوب الاتحاد السوفيتي السابق، وتعتبره العديد من الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة يوما مقدسا يجب الاحتفال به، وبالطبع نحن ممتنون لضيوفنا لوجودهم مع رئيسنا ومعنا في هذا اليوم".

وذكر بيسكوف أن مسيرة يوم النصر سيحضرها زعماء دول الكومنولث، وكان رؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان قد أكدوا في وقت سابق حضورهم العرض، وكذلك رئيس وزراء أرمينيا، كما صرح مصدر دبلوماسي بأن رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف سيحضر العرض في موسكو.

وفي سياق متصل، هنأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف - عبر تطبيق "تليجرام" وفق قناة "روسيا اليوم" - مواطني روسيا بيوم النصر، مشيدا بشجاعة وبطولة قوات "الجيش الأحمر"، موضحا أن الكثير من المقاتلين الشيشان قاتلوا بصفوف القوات السوفيتية ودافعوا عن ستالينجراد ولينينجراد وقلعة بريست والعديد من المدن الأخرى، كما شارك أبناء الشعب الشيشاني في كل المعارك الحاسمة خلال ذلك.

من ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو لم توجه دعوة إلى سفيرتي الولايات المتحدة لين تريسي وبريطانيا ديبورا برونيرت، لحضور العرض العسكري، وذلك في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.