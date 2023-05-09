هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 14 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الاجانب والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.112 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.8%، ليغلق عند مستوى 17,326.27 نقطة،، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 3,104.9 نقطة.

وانخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 3,029.61 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.94%، ليغلق عند مستوى 4,597.73 نقطة

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.73% ليغلق عند 20,798.57 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.79%، ليغلق عند مستوى 7,207.4 نقطة، وانخفض ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.74%، ليغلق عند مستوى 2,840.65 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 52.7 مليون جنيه، و 17.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 70.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 668.7 مليون سهم من خلال 88.5 ألف صفقة منفذة.