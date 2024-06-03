"الشراكات فى المنظمات غير الحكومية" جلسة نقاشية بمؤتمر جامعة عين شمس العلمى الثانى عشر

استضافت جامعة عين شمس جلسة "الشراكات فى المنظمات غير الحكومية" ضمن فعاليات مؤتمر الجامعة العلمى الثانى عشر بعنوان "التحالفات والشراكات"، بحضور مروة فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسة الأهلية، وأدار الجلسة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة وأحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة.

وأبرزت رجب جهود الجامعة فى عقد شراكات متنوعة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل مؤسسة حياة كريمة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ورفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من ٢٠٠ بيت فى قرية أولاد يحيى بمحافظة سوهاج وكذلك التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي وإطلاق مبادرة الطالب المنتج.

ثم أوضحت مروة فخرى دور مؤسسة حياة كريمة وكيف بدأت كحلم شبابي حققته الدولة ليتحول الحلم لحقيقة وكيان مؤسسى يتطوع من خلاله الشباب لدعم المجتمع وتنميته، كما عرفت الحضور بأنشطة مؤسسة حياة كريمة ومشروعاتها وكيف تقوم بتبنى مبادرات متنوعة تهدف للتنمية المجتمعية الشاملة من الجانب الإقتصادي و التوعوي و رفع البنية التحتية لعدد من القرى الأكثر احتياجًا.



وأشارت إلى الشراكة مع جامعة عين شمس فى مختلف الفاعليات والمبادرات و التعاون المشترك خلال القوافل التنموية الشاملة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أبرز طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للمؤسسة الأهلية القوانين المنظمة للعمل الأهلى وتطورها والفرق بين الجمعية الأهلية والمؤسسة المجتمعية، موضحا حقوق المتطوعين فى الحصول على تدريب وتأهيل ودعم وواجباتهم فى العمل بجد وأمانة.