الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ قادم من منطقة البحر الأحمر

قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخ أرو الاعتراضي الباليستي، اليوم الاثنين، لإسقاط صاروخ أرض - أرض أُطلق في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية؛ لتحذير السكان.

ولم تردْ أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. ولم يذكر البيان العسكري الجهة التي ربما أطلقت الصاروخ. وتعرضت إيلات لهجوم متكرر بعيد المدى من قِبل جماعة الحوثي تضامناً مع حركة «حماس» في غزة.

وأمس الأحد، قالت فصائل مسلحة عراقية إنها قصفت بطيران مُسيَّر «هدفاً حيوياً» في إيلات، بجنوب إسرائيل.

وأضافت الفصائل العراقية، في بيان، أن القصف جاء «نصرة لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين؛ من أطفال ونساء وشيوخ»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وسبق أن أعلنت الفصائل العراقية استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، أو أهداف في إسرائيل، بينما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.