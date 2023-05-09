10 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية حالة من الارتباك مع ترقب صدور بيانات محلية وعالمية مؤثرة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تعرضت لموجة من التراجع الحاد خلال تعاملات أمس، كما ارتفعت الأوقية ارتفاعًا هامشيًا بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء، للحصول على مؤشرات قوية على توجهات الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2027 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 20400 جنيه.

ولفت إلى أن الأسواق المحلية تترقب اجتماع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع التوقعات باحتمالية خفض جديدة للجنيه أمام الدولار، بجانب قرار تفعيل السماح للمصريين العائدين من الخارج بالدخول الذهب دون جمارك، لتعويض نقص الخام بالأسواق.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 60 جنيهًا، وبنسبة 2.3 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، وتراجع لمستوى 2530 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2540 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، وبنسبة 0.1 % بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2018 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا.