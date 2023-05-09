وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتوماس فيلساك وزير الزراعة الأمريكي ، على هامش اجتماعات مؤتمر قمة المناخ الخاص بالمبادرة الامريكية الاماراتية للابتكار الزراعي المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن .

وبحث الوزيران، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين ومتابعة الملفات الفنية المتعلقة بزيادة التبادل التجاري وكذا الاستفادة بالخبرة الامريكية في نظام التعاون الزراعي ومجابهة مشكلة تفتت الحيازة الزراعية

وخلال اللقاء آكد "فيلساك" على الانتهاء قريبا من ملف تصدير الموالح المصرية الي السوق الامريكي

ومن جانبه قدم "القصير" الشكر للسيد فيلساك على دعوته لحضور هذا المؤتمر الهام والذي يأتي في اطار ما تواجهه دول العالم من تحديات

كما أشار إلى التعاون الوثيق بين البلدين منذ زمن بعيد وآكد على دعمه المتواصل لاستمرار هذا التعاون وانه سيعمل عن قرب مع نظيره الامريكي في دفع علاقات التعاون بين البلدين في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا.

وفي نهاية اللقاء ابدي "فيلساك" شكره وامتنانه "للقصير" لحضوره مؤتمر مبادرة المناخ وأكد علي استمرار التعاون بين البلدين..

حضر اللقاء الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.