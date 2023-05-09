صراع العمالقة بين ريال مدريد ومانشستر سيتى فى دورى الأبطال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، فى مواجهة تعد من أقوى مواجهات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وللعام الثانى على التوالى، يلتقى الفريقان فى نصف نهائى دورى الأبطال «التشامبيونزليج»، والتي حسمها الفريق الملكى بفوز كبير بـ6 أهداف لخمسة فى جمع لقائى الذهاب والإياب، بعد أن احتكما إلى شوطين إضافيين.

ووصل فريق ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن تأهل متصدرا للمجموعة السادسة، ليلتقى نظيره ليفربول الإنجليزي فى دور الـ16 ليقصيه بخمسة أهداف لهدفين، فى مجموع اللقاءين، وفي ربع النهائي أقصى ضحية أخرى من الدورى الإنجليزى ألا وهى تشيلسى بـ4 أهداف نظيفة فى مجموع لقائى الذهاب والإياب، ليصل لمواجهة عملاق إنجليزى آخر فى نصف النهائى وهو مانشستر سيتى.

بينما وصل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى إلى نصف النهائي، بعد أن تأهل متصدرا عن المجموعة السابعة، ليلتقى بنظيره لايبزيج الألمانى، الذى صعقه بـ8 أهداف مقابل هدف فى دور الـ16، وفى ربع النهائى حقق فوزا مهما على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بأربعة أهداف لهدف فى مجموع اللقاءين.

ويسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، لرد الاعتبار من ريال مدريد الإسبانى، والأخذ بالثأر بعد الهزيمة منه فى نفس الدور فى النسخة الماضية.

ويتسلح مانشستر سيتى بمهاجمه النرويجى إيرلنج هالاند، محطم الأرقام القياسية فى موسمه الأول مع «السيتيزينز»، والذى يتصدر قائمة هدافى دورى الأبطال هذا الموسم برصيد 12 هدفا، ويسعى لمواصلة سجله التهديفى الكبير فى المسابقة القارية الأعرق فى القارة العجوز.

وكانت المشاركة الأولى لهالاند فى دورى أبطال أوروبا كانت بقميص ريد بول سالزبورج النمساوى فى موسم 2019- 2020، وحينها واجه جينك البلجيكى، وأحرز هاتريك فى الذهاب، وهدفا فى الإياب.

وشارك هالاند فى 27 مباراة ببطولة دورى أبطال أوروبا، سجل خلالها 35 هدفا، وواجه فى تلك المباريات 15 فريقا سجل فى شباكهم جميعا عدا فريقين فقط، وهما مانشستر سيتي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

وستكون تلك المواجهة هي الأولى بين هالاند وريال مدريد، والذي يسعى من خلالها النرويجى لإضافة الملكى لقائمة ضحاياه، خاصة وأنه يعد الفريق الحلم بالنسبة له.

وعلى الجانب الآخر يسعى الفريق الملكى لإضافة مانشستر سيتى لقائمة ضحاية الإنجليزى، فى تلك النسخة على وجه الخصوص، بعد دور المجموعات أقصى ريال مدريد نظيره ليفربول من دور الـ 16، وفى ربع النهائي أخرج تشيلسى، فى مصادفة تعد لأول مرة.

ولم تشهد قائمة الفريقين تغييرات كبيرة منذ المواجهة السابقة، إذ اكتفى فريق ريال مدريد بضم الثنائي أوريلين تشوامينى وأنطونيو روديجر، بينما رحل الثنائى البرازيلى مارسيلو وكاسيميرو، بالإضافة إلى إيسكو وجاريث بيل.

على الجانب الآخر، عزز السيتى كتيبته بالنرويجى إيرلينج هالاند، الذى خطف الأنظار بقوة، وكالفين فيليبس ومانويل أكانجى، بالإضافة إلى سيرجيو جوميز، جوليان ألفاريز وستيفان أورتيجا، بينما رحل رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس، أوليكسندر زينتشينكو، فيرناندينيو وبعض الوجوه الشابة.