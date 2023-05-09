السفير الروسي لدى أمريكا: واشنطن تحاول تزوير حقائق الحرب العالمية الثانية

اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، السلطات الأمريكية محاولات تزوير الحقائق المتعلقة بدور الجيش الأحمر والاتحاد السوفيتي في هزيمة الألمانية النازية.

ودعا "أنطونوف" واشنطن إلى وقف تشجيع نظام كييف النازي وتشويه التاريخ والحقائق المتعلقة بالحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن ظاهرة كراهية الروس في تصاعد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة عشية الاحتفال بعيد النصر، والسلطات الأمريكية لا تمنع محو كل شيء يتعلق بروسيا، بل تحاول تأجيج الهستيريا بجميع الوسائل المتاحة.

ولفت إلى أن هناك محاولة لتزوير الحقائق المتعلقة بالحرب العالمية الثانية، بتجاهل المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر في هزيمة الفاشية، حيث يتم استبعاد الاتحاد السوفيتي من المنتصرين.