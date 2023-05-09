بالفيديو.. الصحة: 8.8 مليون سيدة مستفيدة من خدمات مبادرة صحة المرأة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة دعم صحة المرأة، قائلًا: "إن خدمات المبادرة موجهة للسيدات والمرأة فوق سن الـ18، للتعامل مع الكشف المبكر عن أى أعراض مرتبطة بالثدي".

وأضاف"عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن أورام الثدي من أكثر الأورام شيوعا بين النساء، ولكنها تتميز عن بقية الأورام بأنها يمكن الشفاء منها بنسبة تتجاوز ال100% فى حالات الاكتشاف المبكر، وبالتالي، فإن ما يتم اكتشافه في المراحل الأولى يُعالج بشكل تام ونهائي، والفئة المستهدفة تكون النساء أكبر من 18 سنة.

وأوضح، أن الفحص الأساسي للمبادرة هو الكشف ومعرفة أى أعراض لإصابة بسرطان الثدي، إلى جانب الإطمئنان على الحالة الصحية العامة للمرأة، من خلال الكشف على الأمراض غير السارية مثل، السكر وضغط الدم والوزن والطول ومستوي السمنة، إضافة إلى التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض الغير المعدية.

وتابع، أن جميع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم على نفقة الدولة المصرية للمستهدفين بالمبادرات، وتكون مجانية، لافتا إلى أنه يتم الاهتمام بالمسح فى البداية، ومن يحتاج إلى فحوصات متقدمة يتم تحويله إلى مراكز الأورام المتخصصة، سواء التابعة للصحة أو الجامعية لإجراء مزيد من الفحوصات المتقدمة، مشيرًا إلى أن المبادرة موجودة فى جميع المحافظات، لافتا إلى أنه تتلقي خدمات فحص المبادرة 8.8 مليون سيدة.