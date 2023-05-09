أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، انطلاق دوري جامعة بني سويف الأهلية لكرة القدم الخماسية، بمشاركة 34 فريق من كافة كليات الجامعة، والذي يستمر حتى 16 مايو الجاري، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق.

هذا بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.