الزمالك يواجه بروكسى اليوم فى الكأس.. ويغلق صفحة الموسم الصفرى

يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمواجهة بروكسى، مساء اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة السادسة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2023، فى مباراة يفتتح من خلالها الفريق الأبيض صفحة جديدة للمنافسة على البطولات، بعد موسم خارج منه الفارس الأبيض خاوى الوفاض، وأقصى ما يسعى إليه حاليا هو المنافسة على المركز الثانى للدورى العام، من أجل ضمن مقعد المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا العام القادم.

الزمالك يغلق صفحة الموسم الصفرى

ويبدأ الزمالك عهدا جديدا مع المدرب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، ويغلق صفحة الموسم الصفرى، بعد توديع كأس مصر من الدور نصف النهائى أمام بيراميدز، والخروج من الباب الضيق فى بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب توديع المسابقة من دور المجموعات، وأخيرا الاعتذار عن خوض السوبر المصرى أمام الأهلى.

أوسوريو يرفع الحمل البدنى

وفشل الزمالك فى الاحتفاظ بلقب الدورى للعام الثالث على التوالى، وابتعد عن المنافسة على البطولة بعد تلقى 6 هزائم والتعادل فى 7 مباريات وتحقيق 12 انتصارا، قبل 9 جولات من إسدال الستار على المسابقة، ليأتى فى المركز الرابع برصيد 43 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 46 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.

وعقد المدرب الكولومبى جلسة خاصة مع مساعده فريدى هيرناندو، للوقوف على الحالة البدنية للاعبى الفريق، وأبدى أسوريو قلقه من التقرير الذى أعده مواطنه هيرناندو عن الحالة البدنية للاعبين والذى كشف عن انخفاض حاد لدى الغالبية العظمى من اللاعبين، لذلك كلف أوسوريو مواطنه بتكثيف التدريبات البدنية للوصول إلى نتائج أفضل.

وطلب أوسوريو من هيرناندو متابعة اللاعبين والعمل معهم بشكل منفرد، كما شدد على ضرورة تصحيح وقوف اللاعبين فى الملعب والتحركات من دون كرة.

واستقر أسوريو، على منح الفرصة للاعبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة فى المباريات فى الفترة السابقة، ويأتى على رأسهم محمد عواد، حارس المرمى، والذى ظل حبيس مقاعد البدلاء بعد تراجع مستواه الفنى وتألق الحارس الشاب محمد صبحى.

ويفتقد الزمالك، خلال مواجهة اليوم، لجهود الخماسى عبدالله جمعة، ومحمد عبدالشافى، وناصر منسى، وعمرو السيسى، وأحمد فتوح، بداعى الإصابة، حيث يعانى ناصر منسى من مزق فى العضلىة الضامة، وعبدالشافى وعبدالله جمعة من إصابة فى الركبة، فيما تعرض فتوح لكدمة أسفل الظهر، وأصيب السيسى بإجهاد عضلى.

أوسوريو يفتح صفحة جديدة مع لاعبي الزمالك

وقررأوسوريو، عدم الاعتماد على التقرير الفنى للمدير الفنى السابق للفريق جوسفالدو فيريرا، ليفتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، ليحدد الراحلين مع نهاية الموسم الجارى، وطالب المدرب الكولومبى لاعبى الفريق التركيز فى التدربيات والمباريات وعدم الالتفات للشائعات بشأن أسماء الراحلين عن الفريق.

وترك أوسوريو، حسم ملف لاعبى الفريق الأجانب لمجلس الإدارة وعلى رأسهم المهاجم البنينى سامسون أكينولا والسنغالى إبراهيم نداى، بعد عدم قناعته بالمستوى الفنى المنتظر وعدم ظهورهما بالمستوى المطلوب فى القلعة البيضاء.

ويعكف المدرب الكولومبى على إعداد ملف كامل باحتياجات الفريق فى الموسم المقبل، من أجل منح الوقت الكافى لمجلس الإدارة لتحديد العناصر المناسبة للانضمام للفريق، وحدد بشكل مبدأى حاجة الفريق الأبيض لمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع والوسط المدافع ورأس الحربة.