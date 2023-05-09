بوتين: الغرب يريد تدمير روسيا ولن نسمح بذلك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن "روسيا تواجه حربًا شاملة"، وإن "الغرب يريد تدمير روسيا ولن نسمح بذلك".

جاء ذلك، خلال افتتاح بوتين، العرض العسكري الذي يُقام في الساحة الحمراء في موسكو، وهو احتفال كبير بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، في ظل انتكاسات عسكرية لقواته في أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لبوتين إلى جوار المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء حيث تجمَّع آلافٌ من الجنود الروس مرتدين الزي الرسمي للاحتفال في مسيرة بصحبة فرقة عسكرية.

وأعرب بوتين، عن فخره بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "الشعب الأوكراني أصبح رهينة لنظام زيلينسكي وطموحات الغرب".