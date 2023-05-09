الخميس.. انطلاق كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

تنطلق منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي يُنظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم على ضفاف البحر الأحمر بجدة، يوم الخميس المقبل الموافق 11 وتستمر حتى 20 مايو الحالي، بمشاركة 12 منتخبا.

ويسبق ذلك اجتماع اللجنة المنظمة غدا الأربعاء للوقوف على آخر استعدادات كافة اللجان المعاونة، يعقبه الاجتماع الفني التحضيري مع ممثلي المنتخبات، ثم يتم عقد المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات للبطولة.

وأسفرت نتائج القرعة التي أجريت مؤخرًا عن 3 مجموعات، تضم كل مجموعة أربع منتخبات على النحو التالي: المجموعة الأولى، وضمت منتخبات السعودية وموريتانيا والمغرب ولبنان، وجاء في المجموعة الثانية، منتخبات عمان وفلسطين وقرغيزستان، ومصر، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الإمارات وليبيا والكويت وجزر القمر.

يذكر أن، النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في جمهورية مصر العربية عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفًا منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010، إذ حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، ومن ثم أقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجددًا في جمهورية مصر العربية، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.