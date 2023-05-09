غينيا بيساو والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تمويل لدعم التعليم بقيمة 17 مليون يورو

وقعت غينيا بيساو والاتحاد الأوروبي، اتفاقية تمويل بقيمة 17 مليون يورو لدعم قطاع التعليم والتدريب المهني في إطار برنامج إنمائي أشمل بقيمة 112 مليون يورو خلال ست سنوات.

وأوضح بيان صادر عن حكومة غينيا بيساو أن التمويل يسهم للبلد، الواقع في غرب أفريقيا، بالشروع في إصلاحات، لا سيما في نظامه التعليمي، موضحا أن برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم المجالات الرئيسية مثل التعليم والاقتصاد الأخضر والحكم الرشيد.

وقال لأرتيس بيرتوليس سفير الاتحاد الأوروبي في غينيا بيساو أن المخصصات المالية تدعم تنفيذ نظام تدريب مهني جديد، وإنشاء برامج ودورات تدريبية جديدة بالإضافة إلى دورات لتنمية المهارات الحياتية، لا سيما للنساء والفتيات الذين يعيشون في المناطق الريفية الفقيرة، مشيراً إلى أن الشهر الجاري شهد أيضا توقيع الجانبين اتفاقية تمويل بقيمة 21 مليون يورو لتنمية المدن الخضراء والشاملة.