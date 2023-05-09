أمريكا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 1,2 مليار دولار

ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن واشنطن تنوي تقديم مساعدة عسكرية إضافية لكييف بقيمة 1,2 مليار دولار لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي على المدى الطويل.

وأوردت الوكالة عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن حزمة جديدة من المساعدات تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عنها الثلاثاء، تقضي بتخصيص أموال لإنتاج أنظمة "Hawk" الصاروخية والطائرات بدو طيار لنقلها لأوكرانيا. وإلى جانب هذا ستنفق الأموال على إنتاج ذخائر المدفعية والصواريخ وتقديم الوصول إلى صور الأقمار الصناعية وصيانة المعدات وشراء قطع الغيار.

وتابعت: أنه من المخطط توزيع تلك الأموال خلال عدة أشهر وحتى عدة سنوات بهدف "تلبية احتياجات أوكرانيا في المستقبل"، لافتة إلى أن الأسلحة التي تتضمن هذه الحزمة لن يتم تخصيصها من احتياطات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الموجودة.

وأعلن البنتاجون، سابقا، إن الولايات المتحدة ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف بقيمة 300 مليون دولار. وتضم هذه الحزمة من المساعدات صواريخ "هيمارس" و"Hydra 70" وذخائر المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات. وإجمالا قدمت أمريكا لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة دعما بمبلغ 35,7 مليار دولار.