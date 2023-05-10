ظهور براءة الفنانة وفاء مكي.. «ميار الببلاوي» تخرج عن صمتها وتُدلي بشهادتها.. و«هند عاكف» تفتح الصندوق الأسود وتبوح بسر خطير.. التفاصيل الكاملة لقضية تعذيب الخادمتين

سادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والدهشة بعدما انتشر خبر ظهور براءة الفنانة وفاء مكي من قضية تعذيب الخادمتين وذلك بعد مرور 23 عاما على القضية والتي انتهت بالحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات قبعت خلالها في السجن طوال المدة المقررة.

شهادة الفنانة ميار الببلاوي

وفاجأت الإعلامية ميار الببلاوي الجمهور بعد تصريحاتها الأخيرة وشهادتها للفنانة وفاء مكي في قضيتها المشهورة؛ وذلك خلال تواجدها ببرنامج «صبايا الشمس» تقديم الإعلامية ريهام سعيد.

وتطرقت «ميار» أثناء حديثها عن تفاصيل خاصة بمن تعاملت معهم وقابلتهم من النجوم والنجمات وعلاقتها بالوسط الفني وعن تفاصيل القضية المشهورة إعلاميًا والتي اتُهمت فيها الفنانة وفاء مكي، بتعذيب خادمتها.

وقالت «الببلاوي»: "أيام ما كنا بنصور أنا ووفاء مسلسل اسمه (سور مجرى العيون) أنا شفت وفاء بتتخانق مع مدير الإنتاج بتبهدله عشان عمل إيه عشان جبلها الأكل بتاعها قبل أكل المساعدة بتاعتها وقالت له أنت فاكر إيه كلنا ولاد تسعة وكانت نجمة ساعتها".

واستكملت «ميار»: "وقعدت أفكر هل اللي بتتخانق دي عشان مساعدتها ممكن تبهدلها وتحرقها، والبنات كانوا مافيهمش حاجة بدليل أن الست لفت وكانت بتدور تشتغل عندي وعند غيري والبنت بس كان محلوق لها شعرها وعرفت انه حاجة اسمه (قراع إنجليزي) ورفضت استقبالها".

«الببلاوي» تعرضت للتهديد

بعد مرور 23 عاما على قضية الفنانة وفاء مكي بتهمة تعذيب خادمتين تعملان لديها قررت الإعلامية ميار الببلاوي كشف الحقيقة التي سكتت عنها بسبب تعرضها للتهديد بذبح ابنها في حالة وقوفها مع وفاء مكي.

إخفاء براءة وفاء مكي

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في أحد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتى تتخلص من عقدة الذنب.

كشفت الفنانة وفاء مكي، أنها ستقدم بلاغًا إلى النائب العام وتكشف تسريبات جديدة لأول مرة في قضية تعذيبها خادمتين، وذلك بعد مرور 23 عامًا على تلك الحادثة.

تسريبات جديدة

وقالت وفاء مكي إنها لديها تسجيلات صوتية وتسريبات جديدة تُثبت براءتها في قضيتها الشهيرة تعذيب خادمتين، معلقة: هناك تسجيلات لميار الببلاوي وتسريبات واعترافات وشهود من أهل البنات هتظهر الحقيقة وتثبت برائتي، وهقدمها للنائب العام وعملت توكيل للنقابة من 4 أو 5 أيام، وتعويضي أن برائتي ترجع قصاد النائب العام.

تصريحات وفاء مكي

وعن أدلة ميار الببلاوي لبراءتها منذ 23 عامًا، أوضحت وفاء مكي: ميار عارفة إني بريئة من 23 سنة من قبل ما يتم الحكم عليا وأنا لسه في البداية خالص وبعتت جواب تقولي أنها عارفة إني مظلومة وهقف جنبك وهساعدك، وتفاجئت أن ميار اختفت وبعتلها أقولها أنتي فين يا ميار قولى الحق واشهدي بضميرك، لكن هربت وسافرت سوريا لحد ما القضية خلصت.

وأضافت وفاء مكي: طلبت شهادة ميار الببلاوي في المحكمة اتقال مش موجودة، وأنا كنت في حالة ربنا عالم بيا ومعرفش مين كان عايز يأذيني وقتها وأنا في عز نجوميتي وكان هدفي أعمل اسم ليا في التمثيل.

أسباب تساقط شعر الخادمتين

واتهمت الممثلة المصرية الخادمتين بأنهما كانتا تتاجران في المخدرات، وأن أهلهما لديهم سوابق جنائية، وقالت إنهما أصيبتا بمرض جلدي أدى لتساقط شعرهما، ولأن المرض خطير خشت على نفسها من نفس المصير، قررت تسريحهما بعد 3 سنوات من العمل.

وعن حرق جسديهما، قالت مكي: "أنا مش مجنونة عشان أعمل فيهم كدة، أبوهم اللي كان بيخدرهم ويحرق جسمهم عشان يبتزني، أنا معلمتش فيهم حاجة".

هند عاكف تفجر مفاجأة

كشفت الفنانة هند عاكف، شهادتها التي تثبت براءة الفنانة وفاء مكي بعد حوالي 23 عاما في قضية تعذيب خادمتها، قائلة: «واثقة في براءتها من أيام الحادثة».

تصريحات هند عاكف عن وفاء مكي



قالت هند عاكف في تصريحات تلفزيونية لها: «كنت بتواصل مع ناس أتطمن عليها وهي في السجن، وشهادة حق الفنانة ميار الببلاوي كلمتني نفسيتها منهارة وهي متضايقة نفسيًا».

وتابعت قائلة: «قالتلي عايزة ترضي ضميرها وبتقولي معايا دليل براءة وفاء مكي بجواب هو دليل براءة وفاء مكي ولقيته من كام يوم، وزعلانة إنها كانت بتنادي في المحكمة يا ميار تعالي».

يذكر أن وفاء مكي من مواليد 12 سبتمبر 1966 تبلغ من العمر 56 عاما، حصلت على شهادة الدبلوم في التجارة، وكانت بدايتها في التمثيل عام 1985 من خلال أداء الأدوار الصغيرة، ثم نالت نجومية كبيرة بعد أدائها شخصية "مهجة" في مسلسل "ذئاب الجبل " أوائل التسعينيات.

قضية تعذيب الخادمتين

آثار تعذيب الخادمتين

اتهمت الفنانة وفاء مكي في قضية تعذيب خادمتها عام 2001، وتم الحكم عليها بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، ولكن تم تخفيف الحكم بعدها إلى ثلاث سنوات لتخرج عام 2004.

أثارت تلك القضية الرأي العام ضد وفاء مكي وعائلتها وتورطهم في حبس فتاة وتعذيبها، وبدأت وقائعها يوم 21 أكتوبر 2001، عندما أبلغ أطباء "مشفى قويسنا العام" الشرطة في محافظة المنوفية (شمال القاهرة) باستقبال فتاة عمرها 16 عامًا، تُدعى "مروة"، في حالة صحية سيئة، نتيجة إصابتها بكدمات وسحجات خطيرة. وبالفحص الطبي -بحسب التقارير ونصوص التحقيقات الرسمية- للفتاة تبين وجود آثار لجروح ملتئمة بالساقين ومنطقة البطن والظهر والجذع، وأيضًا كدمات في الرأس مر عليها أكثر من 20 يومًا، كما بين توقيع الكشف على الضحية وجود جروح عليها آثار التئام مع تجمع دموي شديد بفروة الرأس.

تعطل مشوار وفاء مكي الفني

شخصية «مهجة» بمسلسل ذئاب الجبل

تألقت الفنانة وفاء مكي خلال حقبة التسعينيات في السينما والدراما التلفزيونية، واشتهرت بتجسيد شخصية ابنة المعلمة فضة في مسلسل «الراية البيضاء»، ومهجة مع «ذئاب الجبل»، وفي بداية الألفية الجديدة تحولت من نجمة صاعدة إلى متهمة في قضية شغلت الرأي العام، ولاحقتها عدسات المصورين أثناء مثولها للتحقيق بتهمة تعذيب خادمتها «مروة»، وصدر حكم قضائي بسجنها 10 سنوات خُففت إلى 3 سنوات، وبعد انتهاء فترة العقوبة في 5 نوفمبر 2004، خفت بريقها الفني، وتوارت عن الأضواء. كانت النجمة الصاعدة على موعد مع نقطة فاصلة في مشوارها الفني، وبعد رحلة قصيرة مع التمثيل، تهاوت أحلام الممثلة الحسناء، المولودة في 12 مايو 1966 بقرية "كفرنواي" التابعة لمركز "زفتى" بمحافظة الغربية (شمال غرب القاهرة)، وتتابعت أحداث سيناريو مثير على أرض الواقع، لبطلة هوايتها الضرب والكي بالنار، وتخلله هروبها من مسرح الجريمة.