انتهاء أعمال لجنة بحوث الصحراء بمدينة الحسنة بوسط سيناء

اختتمت لجنة بحوث الصحراء عملها يوم الإثنين بتجمع أم فروث بمركز الحسنة بوسط سيناء من تقديم خدماتها للمزارعين بمركز ومدينة الحسنة للنهوض بالقطاع الزراعي داخل المركز بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء وبرعاية سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة. وبمتابعة وليد أمين مساعد رئيس المركز والمدينة للتجمعات التنموية.

هذا وقد كثفت اللجنة التابعة لمركز بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي نشاطها بتجمعات خشم الجاد و النوافعة والدفيدف و الكيلو ٦١ وانهت عملها اليوم بتجمع ام فروث بمركز الحسنة وشملت الأعمال بأخذ عينات من كل تجمع للقيام بفحصها لتصنيف نوع التربة لتحديد المحاصيل الزراعية المناسبة لها.

و أعرب رئيس المركز والمدينة عن شكره و تقديره لأعضاء اللجنة لدعمهم لأهالي وسط سيناء خاصه في مجال القطاع الزراعي مؤكدا أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة من قبل رئاسة المركز والمدينة والأجهزة التنفيذية لتسهيل عملهم داخل تجمعات قرى المركز.

وأفاد رئيس المركز والمدينة أن ذلك يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة ومركز بحوث الصحراء لتعزيز التنمية الزراعية بالمركز من خلال توسيع نطاق الاستفادة من أنشطة المركز المتنوعة وخدمات الوزارة التي تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية وتحقيق أقصى استفادة لرفع مستوى معيشة المزارعين بقرى المركز والمدينة.