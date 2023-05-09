الكرملين: الرئيسان الروسي والقرجيزستان يؤكدان أهمية تطوير المنشآت العسكرية

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس الإثنين، أن روسيا وقرجيزستان تواصلان بصفتهما حليفين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اتباع سياسة أمنية منسقة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن البيان المشترك الصادر عقب اجتماع رئيسا روسيا وقرجيزستان، فلاديمير بوتين، وصدير جباروف فى موسكو أن "روسيا وجمهورية قرجيزستان، باعتبارهما حليفين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيواصلان اتباع سياسة منسقة في مجال ضمان الأمن".

وخلال الاجتماع أكد بوتين وجباروف أهمية تطوير المنشآت العسكرية الروسية في جمهورية قرجيزستان، فيما أوضح الرئيس الروسى من جانبه أن العلاقات بين روسيا وقرجيزستان آخذة في التنامى، وتكتسب زخما فى هذا الاتجاه.

وأشار بوتين، خلال اللقاء إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 37% خلال العام الماضي.. موضحا أن روسيا تعد أكبر مستثمر من حيث الاستثمار المباشر.

وفي وقت سابق، قام الرئيس القرجيزستاني مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بوضع الزهور على نصب رزيف التذكاري للجندي السوفيتي.