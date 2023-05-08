النيابة تطلب التحريات حول حريق مخزن بالحوامدية وتنتدب الأدلة الجنائية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإنتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق نشب داخل مخزن خردة بشارع الخرصة بقرية أم خنان بدائرة قسم شرطة الحوامدية، لتحديد السبب وراء ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

يذكر أن رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية أم خنان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن خردة ملك شخص يدعي "س ك ب" وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.