صناعة الشيوخ تناقش تطورات دعم وتعميق الصناعة المحلية

عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة تطورات دعم وتعميق الصناعة المصرية، برئاسة النائب محمد حلاوة، حيث ناقشت اللجنة تطورات دعم وتعميق الصناعة المصرية.

أكد أبوحجازي عضو لجنة الصناعة، أنه من الضرورى جدا سرعة اتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لدعم وتشجيع الصناعة والمنتج المحلي، خاصة اننا لدينا الكفاءات والقدرات علي الصدارة في هذا الملف.

وأشار أبوحجازي إلى التحول الملحوظ لمعرض اثاث صنع في دمياط، والذي افتتحته محافظ دمياط الدكتورة منال عوض في القاهرة الجديدة وقريبا في باقي المحافظات.

ولفت عضو لجنة الصناعة إلى أن الوقت الراهن يحتاج منا عمل وتكاتف كبير من أجل نقله نوعية كبيرة لكي نقوى من الصناعة المحلية وندعمها تشريعيا من خلال المجلس وأيضًا الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة.

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