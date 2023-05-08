"التعاون الخليجي": القيادة العسكرية الموحدة من أكبر الإنجازات المشتركة

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن فخر المجلس بالقيادة العسكرية الموحدة، معتبرا أنها نموذج يحتذى به ومن أبرز المكتسبات المهمة لمسيرة المجلس؛ لإسهاماتها الكبيرة في توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك) وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال زيارة البديوي اليوم الاثنين لمقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في مدينة الرياض؛ حيث كان في استقباله، قائد القيادة الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي.

وأوضح البديوي أن إنشاء وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة جاءت بمباركة قادة دول المجلس لإيمانهم بأهمية التنسيق وتوحيد الجهود بين القوات المسلحة، وأن القيادة العسكرية الموحدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، مشيدًا بجهود الجنود من دول مجلس التعاون في القيادة العسكرية الموحدة، ومقدمًا الشكر لقائد القيادة العسكرية الموحدة ومنتسبيها على تميزهم في مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.

واستعرض الأمين العام عمل ومهام القيادة العسكرية الموحدة، والواجبات الموكلة لها، وناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي العسكري المشترك لتعزيز مسيرة المجلس.