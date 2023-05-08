مران الأهلي| أبو عبلة يكشف تطورات حالة متولي وموعد انتظامه في التدريبات

خاض محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا استشفائيًّا في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حالة اللاعب الصحية جيدة، وأدى تدريبات استشفائية تمهيدًا للمشاركة في المران الجماعي.

وأوضح طبيب الفريق أن متولي سوف يبدأ الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.