رئيس «مياه الجيزة» يكرم حملة الماجستير والدكتوراه بالشركة.. صور

أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية البحث العلمي الهادف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وكرم رئيس مياه الجيزة، العاملين الحاصلين علي درجة الدكتوراه والماجستير في مختلف المجالات، وكذلك الباحثين المتميزين الفائزين في المسابقة العلمية التي أجرتها الشركة تحت إشراف لجنة علمية تضم كافة الخبرات من شتى العلوم المختلفة من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المصرية لدراسة البحوث المقدمة من العاملين لإمكانية الإستفادة التطبيقية من تلك البحوث، حيث شهد التكريم تسليم شهادات تقدير وجوائز مالية للمتميزين.

وتابع رئيس مياه الجيزة، حرص الشركة الدائم على تشجيع الباحثين ؛ بهدف اكتشاف وإبراز المواهب المميزة، والتي تساهم في تنمية ونهضة المجتمع المصري من خلال تعظيم الاستفادة من البحث العلمي.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بأهمية البحث العلمى والبحوث التطبيقية والخطط البحثية، واستخدام المنهج العلمى فى دراسة المشكلات لإيجاد حلول تطبيقية فعالة وفقًا لنتائج الأبحاث والدراسات العلمية، بهدف تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

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