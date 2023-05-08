وكيل تعليم شمال سيناء يتابع امتحانات النقل للعام الدراسي 2022/2023

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الإثنين، بدء امتحانات النقل للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بمتابعته لغرفة العمليات الرئيسية تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال وكيل تعليم شمال سيناء أن طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية، قد أدوا الامتحانات في الفترة الأولى في مادة الدراسات الاجتماعية وبلغ زمن الاجابة ساعة ونصف، وادي الطلاب في الفترة الثانية امتحان في مادة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات وبلغ زمن الاجابة ساعة ونصف، وبلغ عدد طلاب الصف الرابع ١١٢٨٣ طالب وطالبة وبلغت نسبة الحضور ٩٦%، بينما بلغ عدد طلاب الصف الخامس ١١١٧٨ طالب وطالبة وبلغت نسبة الحضور ٩٨%، كما بلغ عدد طلاب الصف السادس ١٠٠٦٨ طالب وطالبة، وبلغت نسبة الحضور ٩٦%.

وأضاف أن طلاب المرحلة الإعدادية من طلاب الصفين الأول والثاني قد أدوا الامتحانات في الفترة الأولى فى مادة الهندسة، وفي الفترة الثانية مادة الحاسب الآلى، وبلغ عدد طلاب الصف الأول ١٠٣٨٠ طالب وطالبة، وبلغت نسبة الحضور ٩٥%، أما بالنسبة لعدد طلاب الصف الثاني فقد بلغ ٨٣٠٣ طالب وطالبة وبلغت نسبة الحضور ٩٥%.

وتابع وكيل التعليم ان طلاب الصف الأول الثانوي مرحلة الثانوية العامة والبالغ عددهم ٤٥٥٥ طالب وطالبة الامتحان، وقد أدوا الامتحان في مادتي الأحياء والجغرافيا وبلغت نسبة الحضور ٩٨%.

كما أكد وكيل التعليم علي توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وشدد علي الانضباط داخل اللجان الامتحانية وعلى الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادي داخل اللجان وخارجها مع مراعاة التهوية المناسبة والاضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة والتنبية والتشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة، كما شدد علي عدم الغش وأخذ الإجراءات القانونية في حالة وجود الغش وعمل اللازم لهم.