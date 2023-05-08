"مطارات جدة" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم العمرة

أعلنت شركة "مطارات جدة" السعودية، عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام، حيث شهد المطار انسيابية عالية في الحركة التشغيلية على الرغم من كثافة العمليات التشغيلية وكثافة الرحلات منذ بداية الموسم، كما تمكن المطار من خدمة أكثر من 4.4 ملايين مسافر خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أيمن بن عبد العزيز أبو عباة - في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السعودية" اليوم - أن موسم العمرة الحالي شهد خطوات تطويرية أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات، بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأشار أبو عباة، إلى أن المطار تمكن خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر من استقبال وتوديع أكثر من 4.4 مليون مسافر أقلتهم 28 ألف رحلة، وبلغ إجمالي حجم الشحن الجوي لنفس الفترة 30 ألف طن.

وأضاف أن المطار سجل أرقاما تشغيلية عالية حيث بلغ عدد المسافرين في الربع الأول من هذا العام قرابة 11 مليون مسافر بارتفاع ما يقارب 99% مقارنة مع نفس الفترة التشغيلية من العام الماضي، والتي سجلت 5.6 ملايين مسافر، في حين بلغ أعلى معدل تشغيلي يومي للمطار خلال موسم ذروة العام.

وأوضح أن أكثر من 20 ألف موظف يمثلون أكثر من 27 قطاعا حكوميا وخاصا، لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفا أن المعتمرين الذين أتموا مناسك العمرة تمت مغادرتهم إلى بلدانهم بسلاسة وهدوء عبر صالات المطار التي تم تهيئتها لخدمتهم.

وكانت "مطارات جدة" قد رفعت استعدادها منذ وقت مبكر هذا العام، من خلال اعتماد الخطة التشغيلية لموسم العمرة التي ركزت فيها على توفير جميع التسهيلات لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين لأداء العمرة عبر صالات المطار خلال شهر رمضان، حيث تمت تهيئة الصالات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق أعلى المعدلات في الأداء والارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المسافر.