روسيا والإمارات تنويان توقيع اتفاقية ثنائية لتجارة الخدمات والاستثمار بنهاية 2023

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن موسكو وأبوظبي تخططان لتوقيع اتفاقية ثنائية لتجارة الخدمات والاستثمار بحلول نهاية عام 2023 بهدف تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات.

وقال بيان لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم الاثنين: "إن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات سيتم استكمالها باتفاقية ثنائية حول تجارة الخدمات والاستثمار بين روسيا والإمارات"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم التوصل إلى الاتفاقيات الرئيسية بهذا الشأن بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد على هذا التوجه وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف خلال اجتماع مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي في “منتدى الاستثمار الدولي 2023″. وقال ريشيتنيكوف: "إن هذه المجموعة من الاتفاقيات ستمكن رواد الأعمال والمستثمرين الروس والإماراتيين من تعظيم فوائد تحرير التجارة الثنائية".

وأضاف:"عند وضع اتفاقية ثنائية للتجارة في الخدمات والاستثمار، سيتم اتخاذ الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة بين البلدين كأساس لخلق فرص جديدة لأصحاب المشاريع ومقدمي الخدمات والمستثمرين".