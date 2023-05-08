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الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد  تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / المنصورة / الإسكندرية والعكس بعربات ثالثة مكيفة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023 بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولها الحالية وبيانهم كالآتى : 
اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارات ( 949 / 516 – 517 / 518 - 519 ) سياحى  ( القاهرة / المنصورة / الاسكندرية / المنصورة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة. 
اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارى ( 584 – 585 / 586 - 587 ) سياحى ( المنصورة / الإسكندرية / المنصورة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة. 
اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار  ( 948 ) سياحلا ( المنصورة / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة. 
وكذلك تقرر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023  يتم إلغاء وقوف قطار ( 586 / 587 ) بمحطة كفر الدوار كالجدول المرفق .  
والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

هيئة السكة الحديد السكة الحديد خط القاهرة المنصورة الإسكندرية تعديل تركيب بعض القطارات