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الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 608 شاحنة و70 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 327 شاحنة و 52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 281  شاحنة و 18 سيارة  . 

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2100 طن بضائع و 280 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد  الميناء اليوم  لاستقبال السفينتين سينا وايلة بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفن الثلاث وهي  بريدج ، ايلة  وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1 فارغة متجهة الي جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1880 راكب بموانيها .

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري