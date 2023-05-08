"يوم 13" الأول في إيرادات السينما.. و"هارلي" الثانى

تصدر فيلم " يوم 13 ' المركز الأول فى إيرادات السينمات المصرية، حيث بلغت إيراداته 387,975 جنيها

ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

بينما بلغت إيرادات فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 242,390 جنيها، ليحتل المركز الثانى ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.



أما فيلم بعد الشر فقد حقق مبلغ 153,724 جنيها ليحتل المركز الثالث.

والعمل بطوله علي ربيع، ورنا رئيس وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وإخراج أحمد عبد الوهاب.



أما فيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة الفنان شيكو فقد حقق مبلغ 71,940 ألف جنيه، ليأتي في المركز الرابع.

ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبرى فواز، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وفكرة عمرو سلامة.

بينما حقق فيلم "رمسيس باريس" مبلغ 54,484 ألف جنيه وتواجد في المركز الخامس بطولة هيفاء وهبى الذى تقدم فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.

ويشاركها فى الفيلم كل من حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.



وفى المركز السادس جاء فيلم "مغامرات كوكو" بعدما حقق إيرادات بلغت 15,290 الف جنيه، الذى يشهد ثانى بطولة للفنان بيومى فؤاد ويشاركه فى الفيلم شيرين رضا و خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

اما المركز الأخير فكان فيلم "ساعة إجابة" حيث حقق مبلغ 6,185 الف جنيه بطولة الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي.