دراسة: الزلازل ساعدت على تشكيل الأسطح الملساء بأقمار المشترى وزحل

كشف مجموعة من علماء الفلك والجيولوجيا الغربيون، عن دراسة مفادها أن الزلازل يمكن أن تنعم أسطح الأقمار التي تدور حول كوكبي المشترى وزحل، ولا يتطلب التفسير الجديد الذي تقدم به العلماء وجود سائل على سطح الأقمار الجليدية، فقد عرف العلماء منذ وقت بعيد أن بعض الأقمار التي تدور حول كوكبي المشتري وزحل نشطة جيولوجيا، وهذا نتيجة لتفاعل حقول الجاذبية القوي بين الكواكب وأقمارها، وهو ما يضغط على الأقمار الصناعية ويمددها في الوقت نفسه وتسبب الجاذبية زلازل قمرية تحطم القشرة والأسطح الجليدية للأقمار.

وبحسب موقع"روسيا اليوم"، يقول أصحاب الدراسة :" لقد وجدنا أن اهتزاز السطح الناتج عن الهزات سيكون كافيا للتسبب في انهيارات التربة على السطح. وسيساعدنا ذلك على فهم كيف يمكن لانهيارات التربة أن تشكّل سطح القمر بمرور الوقت".

كان من المدهش بشكل خاص العثور على قوة النشاط البركاني والزلازل القمرية على إنسيلادوس، لأن مساحة سطح القمر الصناعي أقل من 3٪ من مساحة سطح يوروبا، وتشكل حوالي 1/650 من مساحة سطح الأرض، لكن بسبب الجاذبية المنخفضة، يمكن أن تكون الزلازل على القمر إنسيلادوس قوية بما يكفي لإلقاء حطام الجليد من السطح مباشرة في الفضاء

يذكر أن التلال الشديدة الانحدار المحاطة بمناطق ناعمة نسبيا تعتبر ظاهرة شائعة بالنسبة إلى التضاريس في قمري المشتري يوروبا وجانيميد، وكذلك قمر زحل إنسيلادوس، وعلى الرغم من أن الباحثين افترضوا أن تدفق السيول من البراكين الجليدية هو الذي يؤدي إلى ذلك، إلا أن الأمر بقي غير مفهوم في ما يتعلق بكيفية حدوث تلك العملية في ظروف درجة الحرارة المنخفضة على هذه الأجرام السماوية الباردة.