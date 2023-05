سها جندي: المركز المصري الألماني ذراع لوزارة الهجرة لتأهيل الشباب

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج عن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجالات مختلفة، ضمن جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية الشباب المصرية بمخاطر تلك الظاهرة وإيجاد البدائل الآمنة للشباب تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة يتضح جليا في تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث تستثمر مصر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية.

وقالت الوزيرة إن المركز المصري الألماني يلعب دورا مهما كذراع لوزارة الهجرة، لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وشددت على حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، للتوسع في أنشطته والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم، سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة.

هذا وقد جاءت البرامج التدريبية التي ينفذها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال الفترة المقبلة كما يلي:-

تدريبات للمهندسين والفنيين بالتعاون مع شركة سيمنز إنرجي:-

برامج تدريبية خلال الفترة من يوم ٢١ مايو حتى ٢٥ مايو الجاري:

◾Introduction to CNC Programming, Milling Machine مقدمة في برمجة CNC ماكينة الفريزة

◾Basic Automation أساسيات التحكم المبرمج

◾Hydraulics, Electro Hydraulics التحكم الكهربي بدوائر ضغط الزيت

◾Basics of Arc Welding أساسيات اللحام

◾HSE الأمن والسلامة المهنية

برامج تدريبية خلال الفترة من ٢٨ مايو حتى ١ يونيو الجاري:

◾Introduction to CNC Programming, Turning Machineمقدمة في برمجة CNC ماكينة الخراطة

◾Basic Automation أساسيات التحكم المبرمج

◾Pneumatics, Electro Pneumatics التحكم الكهربي بدوائر ضغط الهواء

◾Basics of Arc Welding أساسيات اللحام

◾Non Destructive Testing of Welding NDT الاختبارات الإتلافية للحام.

للتسجيل عبر الرابط: https://cutt.us/goOoZ

تنفيذ جلستين للتأهيل على العمل في ألمانيا مقدمة من أكاديمية MIG، وستكون الجلسة الأولي عن “الحياة وظروف المعيشة في ألمانيا” للتعرف على كافة المعلومات المهمة عن الحياة في ألمانيا وثقافة البلد، والخطوات الأولى عند الوصول إلى ألمانيا مثل فتح حساب مصرفي، واستخدام وسائل النقل العام، وإيجاد سكن مناسب، والتعرف على النظام الطبي الألماني والمساعدات القانونية والإجراءات التي تتخذها إذا واجهت اي مشكلة في ألمانيا، وستكون الجلسة عن بعد "أونلاين" يوم ١٤ مايو الجاري.

أما الجلسة الثانية ستكون عن “كيف تتعلم اللغة الألمانية لغرض لعمل في ألمانيا” عن بعد "أونلاين" يوم ٢١ مايو الجاري، للتعرف على الطرق والأدوات الفعالة لتعلم اللغة الألمانية ومن خلالها تمكنك من العمل في ألمانيا، وسيتم عرض أنواع مختلفة من التعلم وممارسة اللغة.

كما ينفذ المركز تدريب على أساسيات مجال المبيعات "sales" في محافظة الشرقية، خلال الفترة من يوم ٧ مايو حتى ١٣ مايو.

تنفيذ دورة تدريبية بمجال تطوير الأعمال business development "بحضور فعلي وعن بعد"، للتدريب على كيفية تحديد الأهداف، وتطوير خطة الأعمال وتحديثها بشكل مستمر، وطرق التوسع والتوجه لأسواق ومنتجات جديدة، واستخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال، وتكوين شراكات مثمرة، بواقع دورتين تدريبيتين بحضور فعلي خلال الفترتين من ٧ مايو حتى ١١ مايو الجاري، ومن يوم ٢٨ مايو الجاري حتى ١ يونيو المقبل، ودورتان تدريبيتان "عن بعد" خلال الفترتين من يوم ١٤ مايو حتى ١٨ مايو الجاري، ومن يوم ٢١ مايو حتى ٢٥ مايو الجاري.

للاستفادة من التدريب والتسجيل عبر الرابط: https://cutt.us/oQAlj

تنفيذ تدريب التأهيل الوظيفي لكل حديثي التخرج استعدادا للتقدم للوظائف، لتأهيلهم لسوق العمل، عن بعد "أونلاين" خلال الفترة من يوم ١٣ مايو حتى ١٦ مايو الجاري، عن طريق تعلم:

◾ التعرف على القنوات المختلفة وطرق البحث عن وظائف

◾ التعرف على منصة Linkedin وكيفية استغلالها

◾ إنشاء حساب على Linkedin

◾ كتابة السيرة الذاتية CV

◾ الاستعداد لمقابلة العمل Job interview

للتسجيل في التدريب عبر الرابط: https://cutt.us/kNj0h

تنفيذ تدريب على المهارات الأساسية الرقمية بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة معاً للتنمية والبيئة Together Association خلال الفترة من ١٤ مايو حتى ١٨ مايو الجاري:

◾Microsoft Word مايكروسوفت وورد

◾Microsoft Excel مايكروسوفت إكسل

◾Microsoft Powerpoint مايكروسوفت باوربوينت

◾الانترنت والايميل

التسجيل عبر الرابط: https://cutt.us/7JYV9

تنفيذ دورة تدريبية بمجال المبيعات Sales بمحافظة الدقهلية، خلال الفترة من يوم ١٤ مايو حتى ٢٠ مايو الجاري، ويتضمن ما يلي:

◾ سمات مسئولي المبيعات.

◾ رحلة البيع.

◾ ماذا تحتاج حتى تبيع.

◾ كيفية عرض المنتج أو الخدمة.

◾ كيفية التعامل مع رفض البيع.

◾ أساسيات مجال البيع.

◾ تنبؤات المبيعات.

للتسجيل في الدورة التدريبية عبر الرابط التالي: https://cutt.us/8reDd