فر بلباسه الرياضي.. قصة هروب لاعب نيجيري من القتال في السودان

لم يكن يتوقع اللاعب النيجيري تشارلز كولينز "28 عاما" أن يركض فرارا من القتال، بعدما كان يركض خلف الساحرة المستديرة، إلا أن القتال في السودان أجبره على الهروب بلباسه الرياضي فقط تاركا وراءه كل ما يملك في العاصمة الخرطوم لينجو بحياته.

يقول كولينز المحترف النيجيري في صفوف فريق الخرطوم حيدوب النهود، الذي كان يستعد للعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، إنه ترك وراءه أكثر من 20 ألف دولار وفر مرتديا سرواله الرياضي الأسود القصير فقط، بعد أن وصلت المعارك بين الجيش وميليشيات الدعم السريع للمنطقة التي يعيش فيها في أحد أحياء العاصمة السودانية، بحسب ما نشرته إذاعة "بي بي سي" البريطانية.

وغادر المحترف النيجيري السودان عبر مصر، مع 396 نيجيريا إلى مطار أبوجا، مؤكدا أنها كانت تجربة مروعة.

وكان يجمع بين مهنته كلاعب كرة قدم ويمارس بعض الأعمال التجارية، وقد استورد وصلات الشعر إلى السودان لبيعها واستلم شحنة قبل ثمانية أيام من اندلاع القتال، والتي خسرها بطبيعة الحال جراء القال الدائر في البلاد وما نجم عنه من انفلات أمني.