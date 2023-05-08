الأحد.. جامعة أسيوط تنظم الملتقى العلمي الأول للمشروعات البيئية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تنظيم الملتقى العلمي الأول للمشروعات صديقة البيئة، والمنعقد بالتعاون بين قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا، يوم الأحد الموافق ١٤ مايو٢٠٢٣.

من جانبه، أشار الدكتور محمود أحمد عبدالعليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الملتقى يشهد عقد عدة جلسات؛ تأتي الجلسة الأولى بعنوان: مشروعات التنمية المستدامة، يعقبها الجلسة الثانية والمنعقدة تحت عنوان: مشروعات إدارة البيئة الخضراء، موجهاً الدعوة للراغبين فى الحضور.