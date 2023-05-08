التصريح بدفن 3 جثث من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث بالشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم الاثنين التصريح بدفن شقيقين ونجلة أحدهما لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع مساء أمس بين سيارتين نقل وملاكى بالطريق الأوسطى تجاه الشروق.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " ملهم.ى." 47 عاما وشقيقه " محمد " 42 عاما ونجلة أحدهما" ليمار" 10 سنوات جثث هامدة وتم وضعهم بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكى بالطريق الاوسطى اتجاه الشروق مما أسفر عن مصرعهم وتم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.