نائب روسي: كييف ستحصل لا محالة على مقاتلات أمريكية وقد يقودها طيارون أمريكيون

دعا نائب مجلس "الدوما" أليكسي جورافليوف، لتحضير الدفاع الروسي مسبقا لمواجهة المقاتلات الأمريكية، حيث ستحصل عليها أوكرانيا عاجلا أم آجلا، وأن طيارين أمريكيين قد يقودونها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال جورافليوف: "من الضروري إعداد منظومات الدفاع الجوي الروسية بالكامل مسبقا لمواجهة المقاتلات الأمريكية. ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستتلقى عاجلا أم آجلا مقاتلات "إف-16"، وإذا لم يكن لديهم الوقت لتدريب الطيارين الأوكرانيين، على الرغم من أن هذه مهمة بسيطة من حيث المبدأ، فيمكن أن يقود الطيارون الأمريكيون هذه المقاتلات".

دعا نائب مجلس "الدوما" أليكسي جورافليوف، لتحضير الدفاع الروسي مسبقا لمواجهة المقاتلات الأمريكية، حيث ستحصل عليها أوكرانيا عاجلا أم آجلا، وأن طيارين أمريكيين قد يقودونها.

وقال جورافليوف: "من الضروري إعداد منظومات الدفاع الجوي الروسية بالكامل مسبقا لمواجهة المقاتلات الأمريكية. ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستتلقى عاجلا أم آجلا مقاتلات "إف-16"، وإذا لم يكن لديهم الوقت لتدريب الطيارين الأوكرانيين، على الرغم من أن هذه مهمة بسيطة من حيث المبدأ، فيمكن أن يقود الطيارون الأمريكيون هذه المقاتلات".