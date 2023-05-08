ديفيز: الاستعداد الجيد سر فوز يد الأهلي بالسوبر الإفريقي

أعرب ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، بعدما نجح في الفوز عليه بنتيجة 27 – 24، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل.



وأكد ديفيز خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أن مواجهة الزمالك كانت صعبة للغاية، لأن هذه هي طبيعة مباريات الفريقين دائمًا، إلا أن الأهلي كان مستعدًّا للمباراة بشكل كافٍ جعله يفوز باللقب.

وأشار ديفيز إلى أن لاعبي الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا مكنهم من تحقيق الانتصار، وأنه رغم عودة الزمالك من بعيد واقترابه من الأهلي، إلا أنه نجح في التعامل مع ذلك، وحاول الحصول على وقت مستقطع أكثر من مرة لكي يعطي التعليمات للاعبين، الذين نجحوا في تطبيقها خلال اللقاء، إلى أن توجوا باللقب.

وتعليقًا على الإصابة التي تعرض لها علي زين، لاعب الفريق، أكد أن اللاعب سوف يجري بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حجم الإصابة.