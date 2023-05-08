وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من فشل اقتصاد بلادها في السيطرة على معدلات الديون

حذرت جانين يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، من استمرار الأداء الاقتصادي لبلادها من تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لفوضى مالية واقتصادية وعدم قدرة على سداد الديون إذا ما استمر حال في رفع سقف الدين العام.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات لها، إن واشنطن ستنزلق إلى الكساد الاقتصادي ما لم ترفع السقف.

وأضافت يلين، في بيان بعثت به للكونجرس، أن الولايات المتحدة بصدد مواجهة عواقب وخيمة في الأسواق المالية، وذلك إضافة إلى أزمة دستورية حال تخلفت عن سداد ديونها.

وقالت إن واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من مطلع يونيو المقبل، واصفة ذلك بـ«الكارثة الاقتصادية والمالية» التي يجب تداركها بشكل غير مشروط.

البيت الأبيض دخل على خط الأزمة حيث حذر في بيان له من أنه حال ما وقعت واشنطن في فخ التخلف عن السداد لفترة طويلة، فستكون بصدد كارثة اقتصادية