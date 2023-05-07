لزيادة الاستثمارات.. نائب محافظ القاهرة تبحث تعظيم موارد الدولة بمنطقة شق الثعبان

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعًا بمقر المنطقة الجنوبية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتقنين المنطقة الصناعية بمنطقة "شق الثعبان" بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الهدف الرئيسى لتطوير المنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق، مشيرة إلى أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط ووضع خطة متكاملة لاستكمال أعمال دخول المرافق سعيًا لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت طبقا للتوجيهات الرئاسية.

وتخلل اللقاء بحث سبل إنشاء مركز خدمى لرجال الأعمال على اعلى مستوى من خلال تحديد مواصفات المركز والخدمات التي سيقدمها لخدمة المستثمرين وتسهيل اعمال التصدير من خلال وضع تصور تصميمي للمركز وخدماته التي يقدمها عبر فروع بنكية و شهر عقاري وقاعات للمؤتمرات ومكاتب ادارية لرجال الاعمال ومكاتب للشحن والتفريغ ومطاعم وكافتريات وجراجات متعددة الطوابق ومعارض وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مستثمري المنطقة الصناعية لتطوير اعمالهم لتتوافر في مكان واحد تسهيلا عليهم للعمل على منافسة السوق العالمي وفتح افاق جديدة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بوضع جدول زمني لوضع تصور من قبل استشاري لتنفيذ المركز ليكون على اعلى مستوى كما ناقشت كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين للعمل على تذليلها ومواجهاتها مع وضع مقترحات لتطوير المنطقة برمتها.

واشادت بحرص المستثمرين على تقنين أوضاعهم في منطقة شق الثعبان، مؤكدًة أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من إحساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.



وشددت بالعمل على قدم و ساق لرفع السحالة والمخلفات الناتجة عن الاعمال بصورة مستمرة من خلال تكثيف اعمال النظافة وجمع السحالة اولا بأول الى جانب تكثيف الحملات المستمرة والمتابعة الميدانية برفع كافة الإشغالات خاصة في ظل تطوير المنطقة و التي تشمل بوابة المدخل في اتجاه الاوتوستراد ومنطقة اللاندسكيب والارصفة و منطقة التشوينات وغيرها من الخدمات لتوفير المناخ الاستثماري اللازم لتطويرها.

ومنطقة شق الثعبان جنوب القاهرة، من المناطق الاستثمارية المتخصصة في صناعة الرخام، الهامة والمصنفة عالميا، وتشهد حاليا أعمال تطوير ضمن مخطط الدولة لتحويلها لمدينة الرخام والجرانيت، حيث يتم النهوض بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وحل مشاكلة واستكمال توصيل المرافق وتقنين أوضاع أصحاب المصانع.

وتعد المنطقة من أهم المناطق المصدرة للرخام، وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق ٥ كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقاً بمنطقة طرة المعادى، وتقع على مساحة ١٦٠٨ فدان بمساحة تقديرية ٦.٥مليون متر مربع بطول واجهة على الاوتوستراد ١.٨ كم وتحوى ٢٥٢٥مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذى يأتى لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.