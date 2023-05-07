محافظ كفر الشيخ: إزالة 102 حالة تعد على مساحة 35 فدانًا

شهدت قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة 21، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن.

جاء ذلك بقيادة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وبحضور اللواء عبد الحليم فايد مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، ورأفت عابد يوسف نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وعادل عطيان، مسئول الإزالات بالمركز والمدينة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة ماتم إزالته 102 حالة تعد، على مساحة 35 فدان و17 قيراطا، و12 سهما، و 2257 مترا، مؤكدًا أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، خاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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