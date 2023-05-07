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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة البنك الأهلي أمام شبان مسلمين قنا في كأس مصر

ابو جبل
ابو جبل
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إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق شبان مسلمين قنا ضمن مباريات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس مصر المقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة في السادسة مساء .
وجاءت القائمة علي النحو التالي: 
حراسة المرمى
محمد أبو جبل _ أحمد صبحي.

خط الدفاع
محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ خالد مصطفي.

خط الوسط
محمد فتحي _   إسلام  جابر _محمد هلال _ حمدي علاء  _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ كريم بامبو. 

خط الهجوم 
 أسامة فيصل _ باسم مرسي _ حسام أشرف.

بابا فاسيليو البنك الأهلي فريق شبان مسلمين دور الـ٣٢ لمسابقة كأس مصر