محمد كُريم رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة المصرية للاستعلام الائتماني « I-Score»

أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة، التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة محمد كفافي رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي)، وتعيين محمد كُريم غنام رئيسا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا جديدًا اعتبارا من أغسطس المقبل 2023، والمهندسة سيونارة الأسمر نائبًا للعضو المنتدب وقائمًا بالأعمال حتى أغسطس المقبل.

وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score كلا من، محمد كفافي ممثلًا عن البنك المصري لتنمية الصادرات - رئيسًا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)، كريم سوس ممثلًا عن البنك الأهلي المصري - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، عمرو هاشم ممثلًا عن بنك مصر- عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، وهالة القصار ممثلًا عن بنك القاهرة عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي).

كما ضم تشكيل مجلس الإدارة كلا من، أمير الفقي ممثلًا عن بنك كريدي أجريكول - (غير تنفيذي)، إيهاب رأفت ممثلًا عن بنك QNB الأهلي - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، وأفضل نجيب ممثلًا عن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، كما تم تعيين صابر إمام وكيل محافظ البنك المركزي المساعد عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) من ذوي الخبرة (مستقل)، وبسنت البسيوني عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) من ذوي الخبرة (مستقل).

ويمتلك محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، خبرات كبيرة في العمل المصرفي تزيد عن 23 عاما، حيث كان يشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة، كما عمل بقطاع تمويل الشركات في بنوك، الأهلي سوسيتيه جنرال ( QNB الأهلي حاليا) والمشرق قبل انضمامه للبنك المركزي.

وشغل محمد كُريم أيضا عضوية مجالس إدارات عدد من البنوك منها، عضوية مجلس إدارة (غير تنفيذي) ورئيس لجنة المراجعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) وعضوية مجلس إدارة (غير تنفيذي) بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، وحصل على العديد من الشهادات والبرامج التدريبية الدولية، منها شهادة برنامج القيادة التنفيذية من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتمتلك المهندسة سيوناره الأسمر نائب العضو المنتدب، خبرات تمتد لأكثر من 35 عاما في مجال العمليات المصرفية وإدارة نظم المعلومات، حيث شغلت منصب، رئيس العمليات ببنك مصر لمدة 3 سنوات، وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Scor وعضوية مجلس إدارة ورئيس (غير تنفيذي) لشركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر، وأيضا عضوية مجلس إدارة شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي.

كما شغلت أيضا العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك، منها رئيس قطاع العمليات ببنك كريدي أجريكول لمدة 16 عاما، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي ببنوك، المصري الأمريكي وكاليون وكريدي أجريكول.



وكانت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، قد اعتمدت في 30 أبريل الماضي، نتائج الأعمال عن العام المالي 2022، وقد حققت الشركة نموا في أرباحها بلغت نسبته 54% لتصل إلى 333 مليون جنيه العام 2022، مقابل 215 مليون جنيه في 2021، وقد وافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 75 مليون جنيه أرباحا نقدية على المساهمين، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بقيمة 100 مليون جنيه.

الجدير بالذكر، أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تغطي ما يزيد عن 23 مليون عميل أفراد وأكثر من 560 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، حيث بلغ إجمالي الإشهارات المسجلة حتى نهاية مارس الماضي أكثر من 133 ألف إشهار بقيمة تجاوزت 2 تريليون جنيه.