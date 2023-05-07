جامعة أسيوط تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات الموظفين بالمدن الجامعية

تنظم الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، البرنامج التدريبي؛ لتنمية مهارات الموظفين بمجال الإشراف والإقامة بالمدن الجامعية في الفترة من7 إلى 10 مايو الجاري، وبإشراف الأستاذ شوكت صابر أمين الجامعة، والأستاذ محمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط تحرص على تطوير العمل الإداري، ورفع إمكانيات وقدرات العاملين به؛ لتقديم خدمات تعليمية متميزة، فضلًا عن تنمية قدرات العاملين بالمدن الجامعية، وتعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة، ودور مشرف الإقامة في المدن الجامعية، وعلاقته بالطلاب، وأهم المشكلات التي تواجهه في تلك المرحلة، وطرق علاجها؛ من خلال تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة ؛ للإفادة من خدمات الجامعة فى كافة المناحي.

وفى كلمته أشار الأستاذ شوكت صابر ان البرنامج التدريبي يركز علي تنمية مهارات العاملين، وفي مقدمتها الوظائف الإشرافية والإقامة؛ نظراً لما تؤديه من تفاعل مباشر مع الطلاب, مضيفاً أن الهدف من ذلك هو إثراء المهارات والقدرات والكفاءات التي يزخر بها الجهاز الإداري للجامعة، والإفادة منها في تطوير العمل علي النحو الأمثل.

فى سياق متصل أشار الأستاذ محمود يونس، إلى أن البرنامج يتضمن عددا من المحاور والمحاضرات أبرزها؛ سيكولوجية تعامل موظفي الإشراف والإقامة مع طلاب المدن الجامعية، ومهارات الاتصال الفعال، ومهارات التفاوض، وقواعد ونظام الإقامة بالمدن الجامعية، وتشخيص المشكلات واتخاذ القرار فى مجال التعامل مع الطلاب، ومرحلة الشباب وطرق التعامل معها.

من جانبه أوضح عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية، أن الطالب هو العنصر الأساس في العملية التعليمية ، وأن مواصلة التدريب في مختلف المجالات الإدارية يستهدف تلبية احتياجات الطلاب، وتقديم الخدمات المتكاملة لهم على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز، وهو ما تضع له إدارة الجامعة اهتماماً كبيراً وتسعى جاهدةً للالتزام به ؛وفقاً لقواعد ومعايير الصحة والسلامة المهنية .

كما صرح الأستاذ خالد عمران بأن التدريب يضم نحو( 55 ) متدرباً من العاملين بالإشراف والإقامة بالمدن الجامعية، يحاضر فيه الدكتورة إيمان صلاح الشريف كلية التربية قسم علم النفس، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور أحمد شريت مدير عام رعاية الشباب.