رئيس جامعة بني سويف يستقبل باحثة جزائرية في مجال الفلسفة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، الباحثة حليمة عطا الله بجامعة زيان عاشور- الجلفة- الجزائرية، وذلك لتجميع المادة العلمية الخاصة بدراستها للحصول على درجة الدكتوراه في مجال الفلسفة، وذلك بحضور الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب، والدكتورة عبير عبد الغفار رئيس قسم الفلسفة والدكتور سيد حافظ الأستاذ المساعد بالقسم.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين وزراتي التعليم العالي المصرية والجزائرية، مؤكداً اهتمام الجامعة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات الأخرى الإقليمية والدولية، على مستوى كافة البرامج والتخصصات العلمية والبحثية والتي يمكن أن تساهم بفاعلية في الارتقاء بالمستوى البحثي والتعليمي.