الهجرة تعلن فتح باب التقدم للاتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين بالخارج

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون مصريين بالخارج، فتح باب التقدم للاتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة للاستراتيجية الجديدة من "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج"، ضمن توجهات الدولة المصرية للاستفادة من شبابنا بالخارج وربطهم بوطنهم الأم.

ةقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إننا نفتح باب التقدم أمام شبابنا الباحثين بالخارج في مختلف المجالات، للاتحاق بـ "المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج"، الذي ينبثق عن "مركز وزا رة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج" ، ويعد ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الهجرة لربط شباب العلماء المصريين بالخارج بوطنهم، تنفيذا لتوجه ات ورؤى الدولة المصرية نحو تمكين الشباب المصري في مناصب القيادية، والتي تضمنت مشاركة العلماء والخبراء والشبا ب المصريين بالخارج بكافة مجالات التنمية.