استمرار توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية بمركز الصف

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية بمركز الصف، والذي يشهد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محبي خاتم المرسلين للأعمال الخيرية.

وأشار المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى توصيل المياه لعدد ٣٠ أسرة بمناطق: مدينة الصف وعزبة السلام وعرب الشيخ هليل.

وأوضح بدوي، أن تعزيز الشراكة المجتمعية البناءة بين الشركة والجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة، يؤتي بثماره في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من خلال توصيل كوب ماء نظيف.

وتطرق رئيس مياه الجيزة، إلى إلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة في سبيل توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة الوعي المائي، والهادف إلى التوعية بأهمية كل نقطة مياه وضرورة التعامل الآمن مع الصرف الصحي، مشيراً إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ حملات للتوعية المائيةبمختلف مناطق المحافظة.