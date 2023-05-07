وصول طائرة سعودية إلى جدة تحمل 90 من العالقين في السودان

الأحد 07/مايو/2023 - 02:22 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بوصول طائرة سعودية إلى جدة تحمل 90 من العالقين في السودان.

وذكرت قناة "السعودية" الإخبارية، أن الطائرة السعودية تحمل على متنها عددا من الجنسيات المختلفة.

وأضافت أن هناك فرقا طبية وإسعافية لتقديم الرعاية للقادمين، لافتة إلى أن مدة إنهاء إجراءات الرعايا القادمين إلى جدة لا تتجاوز 15 دقيقة.