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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول طائرة سعودية إلى جدة تحمل 90 من العالقين في السودان

طائرة سعودية
طائرة سعودية
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أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بوصول طائرة سعودية إلى جدة تحمل 90 من العالقين في السودان.
وذكرت قناة "السعودية" الإخبارية، أن الطائرة السعودية تحمل على متنها عددا من الجنسيات المختلفة.
وأضافت أن هناك فرقا طبية وإسعافية لتقديم الرعاية للقادمين، لافتة إلى أن مدة إنهاء إجراءات الرعايا القادمين إلى جدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

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