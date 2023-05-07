خبراء التكنولوجيا يناقشون فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي لخدمات مراكز البيانات

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات قمة FDC التي سـتنعقد تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبشراكة رسمية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري تحت شعار Beyond Innovation، بالتعاون مع جمعية إنترنت مصر، عن انطلاق فعاليات الجلسـة الأولى لمنتدى خـبراء قمة FDC لمناقشة فرص تحــول مصــر إلى مركز إقليمي لخـدمات مراكز البيانات والحوسـبة السـحابية.

من المقرر أن يناقش اللقاء الذي يترأسه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسـبق، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأســبق، المميزات النســبية التي تملكها مصــر في مجـالى اســتضافة مراكز البيانات العملاقة وتقديم خدمات الحوســبة الســحابيـة، ووضـع مصـر الحالـي على المؤشــرات الدولية في هـذا المجـال، والاســتراتيجيات اللازمــة لتطوير هذه المميزات لدعم فرص تحــول مصــر الى مركز إقليـمي جاذب للاســتثمارات العالمية في هذين المجالين. ومن المنتـظر أن يتــقدم المنتدى بمجموعة من التوصيات للجــهات المعنيــة لإدراجها ضمن الرؤية التنموية للصناعة والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

صرح المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر FDC بأن المنتدى يعد منصة متكاملة تجمع بين مطوري التكنولوجيا والخبراء ومتخذي القرار والعملاء المستهدفين لرسم ملامح خارطة الطريق حول دعائم الصناعة المختلفة ، مستهدفين بذلك الخروج بتوصيات تقنية وتشريعية واقتصادية ومناقشتها مع الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الاتصالات بالبرلمان المصري ولجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ ومنظمات المجتمع المدني".

المهندس طارق شبكة

من جانبه نوه المهندس عمرو هاشم رئيس مجلس إدارة جمعية إنترنت مصر، أن النسخة الأولى من منتدى خبراء قمة FDC تحظى بمشاركة واسعة من كافة الاطراف المعنية وباستخدام منهجية علمية فى تحليل الصناعة محلياً وإقليميأ وتحديد الأولويات الاستراتيجية لتطويرها، مشيراً إلى أن هذه المنهجية تم تطويرها بالتعاون مع نخبة من خبراء جامعة النيل المتخصصين فى مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا، متوقعاً خروج المنتدى بتوصيات فعالة قائمة على أسس علمية واضحة.

أضاف:" إننا نتطلع إلى أن تكون هذه الالية هى البداية لحوار مجتمعى موسع يستهدف مختلف قضايا البنية الأساسية في مصر بما يحقق استراتيجية الدولة فى جذب الاستثمارات الدولية ونفل التكنولوجيا المتطورة واتاحة فرص عمل متميزة للشباب".

تجدر الإشارة إلى أن منتدى خبراء قمة FDC يعد جلسة مغلقة رفيعة المستوى يشارك بها نحو 50 خبـيرا من ممثلي الإدارة العليا والمديرين الإقليميين للهيئات والشــركات الدوليــة، والرؤساء التنـفيـذين للشـركات والجمعيات الوطنيــة، وخبراء الصناعـة الدوليين والمصرييــن، والأكاديميين، وذلك بحضــور ممثلي الجهات المعنيــة.