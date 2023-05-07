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الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إخماد حريق بشقة سكنية بالوادي الجديد

سيارة اطفاء ارشيفية
سيارة اطفاء ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء على حريق بشقة سكنية، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 

كان بلاغ قد ورد للواء محمد أبو الليل،  مدير أمن الوادي الجديد،  بنشوب حريق بوحدة سكنية بمدينة الخارجة .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحريق وتبين نشوب الحريق بوحدة سكنية بالدور الثالث بعمارة 82 بحي الزهور بمدينة الخارجة وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداد السنة اللهب والنيران إلى باقي الشقق المجاورة بالعمارة السكنية دون خسائر بشرية.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

 

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